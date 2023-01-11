Ufuk Sarıca: 'Maç son 5 dakikada değişti'

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-In etabında evinde İspanyol ekibi UCAM Murcia'ya 96-89 yenilerek Avrupa'dan elenen Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, maçın akışının son 5 dakikada değiştiğini söyledi.



Şampiyonlar Ligi'ne son 2 sezonda Play-In etabında veda eden yeşil-kırmızılılarda çok üzgün olduklarını belirten Sarıca, "Rakibimizi tebrik ediyoruz. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyunun büyük kısmında öndeyken her şey son 5 dakikada değişti. Çok kötü tercihler yaptık. Bu bölümde oyunu bitirecek şekilde akıllıca oynamadık" şeklinde konuştu.



"DAHA AKILLICA OYNAMAMIZ LAZIMDI"



Son 5 dakikayı daha akıllıca oynamaları gerektiğini belirten Sarıca, "Kendi kendimizi ritimden çıkardık. Sahanın içinde daha akıllıca oynamamız lazımdı. Onlar son 5 dakikayı çok iyi oynadılar. Tüm taraftarımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün salonda müthiş bir atmosfer vardı" ifadelerini kullandı.



"EVİMİZDE BÖYLE BİR YENİLGİ BEKLEMİYORDUK"



Pınar Karşıyaka'da takım kaptanı Kenan Sipahi ise, "Son 3 dakikaya kadar güzel bir oyundu. Oyunun çoğunda hücumda yapmak istediklerimizi sahaya yansıttık ama son dakikalarda Murcia'ya kolay sayı şansı verdik. Bu oyunun en önemli kısmıydı. Evimizde böyle bir yenilgi beklemiyorduk" diye konuştu.



UCAM Murcia Antrenörü Sito Alonso ise karşılaşmanın ardından, "Takımım için mutluyum. Beraber oynayıp beraber geri geldik. İnanıp kazandık" açıklamasını yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ