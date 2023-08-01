UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, 03 Ağustos Perşembe günü oynanacak MKS Pogon Szczecin - Linfield karşılaşmasını yönetecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
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01 Ağustos 2023 16:58
FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Polonya'nın MKS Pogon Szczecin ile Kuzey İrlanda'nın Linfield takımları arasında 03 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu rövanş müsabakasını yönetecek.

Polonya'nın Szczecin şehrinin Floriana Krygiera Stadyumu'nda saat 18.00'da başlayacak müsabakada Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Mustafa Savranlar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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