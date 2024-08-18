U18 Erkek Milli Hentbol takımı 3. oldu

18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Slovakya'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanı'nda üçüncü oldu.Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birinci Klasman'a yükselen ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.Organizasyonun üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, ilk yarısını 19-15 önde tamamladığı müsabakadan 38-36 galip ayrıldı.Ay-yıldızlılar, grubunda ilk maçta Litvanya'yı 43-34, ikinci karşılaşmada ise Estonya'yı 34-33 yenmişti.Grubunda son maçında Bosna Hersek'e 33-28 yenilen ay-yıldızlılar, yarı finalde de Letonya'ya 33-28 mağlup olmuştu.