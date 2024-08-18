U18 Erkek Milli Hentbol takımı 3. oldu

18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Slovakya'daki EHF Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanı'nda üçüncü olarak Birinci Klasman'a yükseldi ve Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
U18 Erkek Milli Hentbol takımı 3. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Ağustos 2024 22:47
Son güncelleme 18 Ağustos 2024 23:13
18 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, Slovakya'da düzenlenen EHF Avrupa Şampiyonası İkinci Klasmanı'nda üçüncü oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birinci Klasman'a yükselen ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.

Organizasyonun üçüncülük maçında Hollanda ile karşılaşan milliler, ilk yarısını 19-15 önde tamamladığı müsabakadan 38-36 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, grubunda ilk maçta Litvanya'yı 43-34, ikinci karşılaşmada ise Estonya'yı 34-33 yenmişti.

Grubunda son maçında Bosna Hersek'e 33-28 yenilen ay-yıldızlılar, yarı finalde de Letonya'ya 33-28 mağlup olmuştu.

 
 
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery