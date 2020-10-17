Tuttur.com ile maç önü: Manchester City - Arsenal

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki dev ekip kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürecek.- Manchester City, Aralık 2015'teki 2-1'lik mağlubiyetten bu yana Arsenal'e Premier Lig'de yenilmiyor (7G 2B).- Manchester City ile oynadığı son altı Premier Lig maçını kaybeden Arsenal, bu karşılaşmaların beşinde üçer gol yedi.- Premier Lig'de oynadığı son 12 maçın sekizini kazanan Arsenal (1B 3M), daha önceki 28 karşılaşmada yedi galibiyet alabilmişti (13B 8M).- Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, Arsenal'e karşı ilk 11 çıktığı son sekiz Premier Lig maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).- Pierre-Emerick Aubameyang'ın Premier Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla süre aldığı rakibi Manchester City (450 dakika).Jesus, De BruyneMustafi, Mari, Chambers, MartinelliEderson, Walker, Ake, Fernandinho, Mendy, Rodri, Foden, Bernardo Silva, Mahrez, Torres, StrelingLeno, Gabriel, David Luiz, Holding, Maitland-Niles, Xhaka, Partey, Aubameyang, Willian, Lacazette