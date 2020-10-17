Tuttur.com ile maç önü: Manchester City - Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Manchester City - Arsenal
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17 Ekim 2020 08:24
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geliyor. İki dev ekip kazanmak için tüm kozlarını sahaya sürecek.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Manchester City, Aralık 2015'teki 2-1'lik mağlubiyetten bu yana Arsenal'e Premier Lig'de yenilmiyor (7G 2B).

- Manchester City ile oynadığı son altı Premier Lig maçını kaybeden Arsenal, bu karşılaşmaların beşinde üçer gol yedi.

- Premier Lig'de oynadığı son 12 maçın sekizini kazanan Arsenal (1B 3M), daha önceki 28 karşılaşmada yedi galibiyet alabilmişti (13B 8M).

- Manchester City forması giyen Kevin De Bruyne, Arsenal'e karşı ilk 11 çıktığı son sekiz Premier Lig maçında yedi gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 2 asist).

- Pierre-Emerick Aubameyang'ın Premier Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en fazla süre aldığı rakibi Manchester City (450 dakika).

EKSİKLER, CEZALILAR

Manchester City: Jesus, De Bruyne

Arsenal: Mustafi, Mari, Chambers, Martinelli

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ederson, Walker, Ake, Fernandinho, Mendy, Rodri, Foden, Bernardo Silva, Mahrez, Torres, Streling

Arsenal: Leno, Gabriel, David Luiz, Holding, Maitland-Niles, Xhaka, Partey, Aubameyang, Willian, Lacazette



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