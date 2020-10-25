Tuttur.com ile maç önü: Lyon - Monaco

Fransa Ligue 1'in 8. hafta mücadelesinde Olympique Lyon ile Monaco karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Monaco ile oynadığı son altı Ligue 1 maçının üçünü kaybeden Lyon (3G), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 17 karşılaşmada almıştı (8G 6B).
- Ligue 1'de oynadığı son 18 maçın 17'sinde fileleri havalandıran Monaco, sadece 4 Ekim'deki Brest karşılaşmasını boş geçmişti (0-1).
- Bu sezon en az Ligue 1 maçının açılış golünü atan takım Lyon (1).
- Bu sezon Ligue 1'de gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim Lyon forveti Moussa Dembele (18). Henüz asisti olmayan oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim ise Fransız golcünün takım arkadaşı Leo Dubois (24).
- Bu sezon Monaco'nun Ligue 1'de attığı beş golün dördünü Wissam Ben Yedder kaydetti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Olympique Lyon: Denayer
Monaco: Ballo-Toure, Golovin
MUHTEMEL 11'LER
Lyon: Lopes; Dubois, Diomande, Marcelo, Cornet; Aouar, Caqueret, Guimaraes; Kadewere, Depay, Ekambi
Monaco: Lecomte; Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibe; Tchouameni, Fofana, Diop; Martins, Ben Yedder, Geubbels
Tuttur.com'da Olympique Lyon - Monaco maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Monaco ile oynadığı son altı Ligue 1 maçının üçünü kaybeden Lyon (3G), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 17 karşılaşmada almıştı (8G 6B).
- Ligue 1'de oynadığı son 18 maçın 17'sinde fileleri havalandıran Monaco, sadece 4 Ekim'deki Brest karşılaşmasını boş geçmişti (0-1).
- Bu sezon en az Ligue 1 maçının açılış golünü atan takım Lyon (1).
- Bu sezon Ligue 1'de gol atamayan oyuncular arasında en fazla şut çeken isim Lyon forveti Moussa Dembele (18). Henüz asisti olmayan oyuncular arasında en fazla şut pası veren isim ise Fransız golcünün takım arkadaşı Leo Dubois (24).
- Bu sezon Monaco'nun Ligue 1'de attığı beş golün dördünü Wissam Ben Yedder kaydetti.
EKSİKLER, CEZALILAR
Olympique Lyon: Denayer
Monaco: Ballo-Toure, Golovin
MUHTEMEL 11'LER
Lyon: Lopes; Dubois, Diomande, Marcelo, Cornet; Aouar, Caqueret, Guimaraes; Kadewere, Depay, Ekambi
Monaco: Lecomte; Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibe; Tchouameni, Fofana, Diop; Martins, Ben Yedder, Geubbels