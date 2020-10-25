Tuttur.com ile maç önü: Lyon - Monaco

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

Fransa Ligue 1'in 8. hafta mücadelesinde Olympique Lyon ile Monaco karşı karşıya geliyor.- Monaco ile oynadığı son altı Ligue 1 maçının üçünü kaybeden Lyon (3G), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki 17 karşılaşmada almıştı (8G 6B).- Bu sezon en az Ligue 1 maçının açılış golünü atan takım Lyon (1).- Bu sezon Monaco'nun Ligue 1'de attığı beş golün dördünü Wissam Ben Yedder kaydetti.DenayerBallo-Toure, GolovinLopes; Dubois, Diomande, Marcelo, Cornet; Aouar, Caqueret, Guimaraes; Kadewere, Depay, EkambiLecomte; Aguilar, Disasi, Badiashile, Sidibe; Tchouameni, Fofana, Diop; Martins, Ben Yedder, Geubbels