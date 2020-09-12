Tuttur.com ile maç önü: Liverpool - Leeds United

İngiltere Premier Lig açılış haftasında son şampiyon Liverpool ile ligin yeni ekibi Leeds United karşı karşıya geliyor. İki takım da sezonu galibiyetle açmanın peşinde.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leeds ile oynadığı son sekiz resmi maçı kaybetmeyen Liverpool (6G 2B), son mağlubiyetini Nisan 2001'de Premier Lig'de aldı (1-2).
- Liverpool ile deplasmanda oynadığı son üç resmi maçı kaybeden Leeds, rakibine Kasım 2016'dan bu yana ilk kez konuk olacak (Lig Kupası'nda 0-2).
- Premier Lig'e Championship'i kazanarak yükselen takımlar, 2007/08'den (Sunderland vs Tottenham) bu yana lige galibiyetle başlayamıyor (3B 9M). Bu şekilde lige yükselen son takım olan Norwich, geçen sezon açılış haftasında Liverpool deplasmanından 4-1 mağlup ayrılmıştı.
- Mohamed Salah, Liverpool formasıyla üst üste dört Premier Lig sezonunun ilk maçında gol atan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor. Lig tarihinde bunu başaran tek isim ise Teddy Sheringham (1992/93-1995/96 arasında).
- Leeds United ile ilk kez karşılaşacak olan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig'de rakip olduğu 28 takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Liverpool: Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Henderson, Matip.
Leeds United: Berardi, Forshaw
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane
Leeds United: Meslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas; Costa, Hernandez, Phillips, Klich, Harrison; Rodrigo
Tuttur.com'da Liverpool - Leeds United maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Leeds ile oynadığı son sekiz resmi maçı kaybetmeyen Liverpool (6G 2B), son mağlubiyetini Nisan 2001'de Premier Lig'de aldı (1-2).
- Liverpool ile deplasmanda oynadığı son üç resmi maçı kaybeden Leeds, rakibine Kasım 2016'dan bu yana ilk kez konuk olacak (Lig Kupası'nda 0-2).
- Premier Lig'e Championship'i kazanarak yükselen takımlar, 2007/08'den (Sunderland vs Tottenham) bu yana lige galibiyetle başlayamıyor (3B 9M). Bu şekilde lige yükselen son takım olan Norwich, geçen sezon açılış haftasında Liverpool deplasmanından 4-1 mağlup ayrılmıştı.
- Mohamed Salah, Liverpool formasıyla üst üste dört Premier Lig sezonunun ilk maçında gol atan ilk isim olmak için sahaya çıkıyor. Lig tarihinde bunu başaran tek isim ise Teddy Sheringham (1992/93-1995/96 arasında).
- Leeds United ile ilk kez karşılaşacak olan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Premier Lig'de rakip olduğu 28 takımın tamamını en az bir kez mağlup etmeyi başardı.
EKSİKLER, CEZALILAR
Liverpool: Oxlade-Chamberlain, Tsimikas, Henderson, Matip.
Leeds United: Berardi, Forshaw
MUHTEMEL 11'LER
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane
Leeds United: Meslier; Ayling, Cooper, Koch, Dallas; Costa, Hernandez, Phillips, Klich, Harrison; Rodrigo