Tuttur.com ile maç önü: Huesca - Atletico Madrid

İspanya Ligi'nde hafta içi Huesca, Atletico Madrid'i ağırlayacak. Tuttur.com'da Real Madrid - Valladolid maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Atletico, Huesca'ya rakip olduğu iki La Liga maçını da 3-0'lık skorlarla kazandı (Eylül 2018 & Ocak 2019).
- La Liga'da Madrid takımlarını konuk ettiği son beş maçın sadece birini kazanabilen Huesca (1B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (2-1 vs Leganes).
- Atletico Madrid, La Liga'ya o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 25 maçı kaybetmedi ve 19 karşılaşmada kalesini gole kapattı (19W 6B).
- Atletico formasıyla çıktığı ilk maçta iki gol atan Luis Suarez (vs Granada), Huesca'ya rakip olduğu tek La Liga karşılaşmasında üç golde pay sahibi olmuştu (Barcelona formasıyla 2 gol & 1 asist).
- Huesca Teknik Direktörü Michel Sanchez, La Liga'da Atletico'ya rakip olduğu iki maçı da 1-0'lık skorlarla kaybetti (2018/19'de Vallecano'nun başında).
MUHTEMEL 11'LER
Huesca: Fernandez; Lopez, Pulido, Siovas, Luisinho; Seoane, Mosquera; Garcia, Real, Ferreiro; Okazaki
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodl; Lemar, Llorente, Partey, Niguez; Felix, Suarez
MAÇIN İDDDAA TAHMİNİ
GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Atletico Madrid deplasmanda Huesca'nın konuğu olacak. Konuk ekip, lige görkemli bir giriş yaptı. İç sahada Granada engelini tam 6 golle geçtiler. Suaeriz'in sonradan oyuna dahil olup gösterdiği performans oldukça etkileyiciydi. Madrid ekibi, her zaman düşük skorlar ve savunma öncelikli bir futbol oynardı. Ancak 6 gollü galibiyet herkesi şaşırttı. Huesca ise 3 maçta 2 puan aldı. 3 maç oynadıkları ligde galibiyetsiz takımlardan birisi durumundalar. Konuk ekipte bu maç öncesinde eksik yok. Huesca'da ise Maffeo forma giyemeyecek. Lige şaşalı bir giriş yapan Atletico, etkileyici hücum hattıyla bu haftanın da bankolarından kolur.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Atletico, Huesca'ya rakip olduğu iki La Liga maçını da 3-0'lık skorlarla kazandı (Eylül 2018 & Ocak 2019).
- La Liga'da Madrid takımlarını konuk ettiği son beş maçın sadece birini kazanabilen Huesca (1B 3M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (2-1 vs Leganes).
- Atletico Madrid, La Liga'ya o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 25 maçı kaybetmedi ve 19 karşılaşmada kalesini gole kapattı (19W 6B).
- Atletico formasıyla çıktığı ilk maçta iki gol atan Luis Suarez (vs Granada), Huesca'ya rakip olduğu tek La Liga karşılaşmasında üç golde pay sahibi olmuştu (Barcelona formasıyla 2 gol & 1 asist).
- Huesca Teknik Direktörü Michel Sanchez, La Liga'da Atletico'ya rakip olduğu iki maçı da 1-0'lık skorlarla kaybetti (2018/19'de Vallecano'nun başında).
MUHTEMEL 11'LER
Huesca: Fernandez; Lopez, Pulido, Siovas, Luisinho; Seoane, Mosquera; Garcia, Real, Ferreiro; Okazaki
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodl; Lemar, Llorente, Partey, Niguez; Felix, Suarez
MAÇIN İDDDAA TAHMİNİ
GÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Atletico Madrid deplasmanda Huesca'nın konuğu olacak. Konuk ekip, lige görkemli bir giriş yaptı. İç sahada Granada engelini tam 6 golle geçtiler. Suaeriz'in sonradan oyuna dahil olup gösterdiği performans oldukça etkileyiciydi. Madrid ekibi, her zaman düşük skorlar ve savunma öncelikli bir futbol oynardı. Ancak 6 gollü galibiyet herkesi şaşırttı. Huesca ise 3 maçta 2 puan aldı. 3 maç oynadıkları ligde galibiyetsiz takımlardan birisi durumundalar. Konuk ekipte bu maç öncesinde eksik yok. Huesca'da ise Maffeo forma giyemeyecek. Lige şaşalı bir giriş yapan Atletico, etkileyici hücum hattıyla bu haftanın da bankolarından kolur.