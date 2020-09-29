Tuttur.com ile maç önü: Huesca - Atletico Madrid

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

MUHTEMEL 11'LER

MAÇIN İDDDAA TAHMİNİ

İspanya Ligi'nde hafta içi Huesca, Atletico Madrid'i ağırlayacak.- Atletico, Huesca'ya rakip olduğu iki La Liga maçını da 3-0'lık skorlarla kazandı (Eylül 2018 & Ocak 2019).- Atletico Madrid, La Liga'ya o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 25 maçı kaybetmedi ve 19 karşılaşmada kalesini gole kapattı (19W 6B).- Huesca Teknik Direktörü Michel Sanchez, La Liga'da Atletico'ya rakip olduğu iki maçı da 1-0'lık skorlarla kaybetti (2018/19'de Vallecano'nun başında).Huesca: Fernandez; Lopez, Pulido, Siovas, Luisinho; Seoane, Mosquera; Garcia, Real, Ferreiro; OkazakiAtletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodl; Lemar, Llorente, Partey, Niguez; Felix, SuarezGÖLGE ADAM: İspanya LaLiga'da Atletico Madrid deplasmanda Huesca'nın konuğu olacak. Konuk ekip, lige görkemli bir giriş yaptı. İç sahada Granada engelini tam 6 golle geçtiler. Suaeriz'in sonradan oyuna dahil olup gösterdiği performans oldukça etkileyiciydi. Madrid ekibi, her zaman düşük skorlar ve savunma öncelikli bir futbol oynardı. Ancak 6 gollü galibiyet herkesi şaşırttı. Huesca ise 3 maçta 2 puan aldı. 3 maç oynadıkları ligde galibiyetsiz takımlardan birisi durumundalar. Konuk ekipte bu maç öncesinde eksik yok. Huesca'da ise Maffeo forma giyemeyecek. Lige şaşalı bir giriş yapan Atletico, etkileyici hücum hattıyla bu haftanın da bankolarından kolur.