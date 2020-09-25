Tuttur.com ile maç önü: Boston Celtics - Miami Heat

Miami Heat kazanır @1.95

206.5 üst @1.35

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Miami Heat ile Boston Celtics arasındaki serinin 5. maçı bu gece sabaha karşı 03.30'da oynanacak.Celtics 114-117 HeatCeltics 101-106 HeatHeat 106-117 CelticsHeat 112-109 CelticsMiami Heat, yakın geçen maçta uzatmalarla kazandı. Boston Celtics maç içerisinde çift haneli farkla öne geçmiş olsa da Goran Dragic ve Jimmy Bulter'ın toplam 49 sayısıyla kazandı.Miami Heat, bir kez daha geriden gelerek Boston Celtics'e karşı kazandı. Dragic ve Bam Adebayo bu maça yine damgasını vurdu.Boston Celtics, bu kez öne geçip Miami Heat'in geri dönmesine izin vermedi. Jayson Tatum ve Jaylen Brown'ın toplam 51 sayıları galibiyeti getirdi.: Miami Heat, bu kez çaylak oyuncusu Tyler Herro'nun kariyer rekoru olan 37 sayısıyla kazandı. Jimmy Butler'ın 24 sayısı da yakın geçen maçta Heat'e galibiyeti getirdi.Serinin favorisi Boston Celtics olsa da Miami Heat, serinin her maçında son ana kadar konsantre olarak 3-1 öne geçmeyi başardı ve finale sadece 1 adımı kaldı. Goran Dragic başta olmak üzere kazandığı her maçta ekstra katkılar bulan Miami Heat, bunu ilk maçta Jimmy Butler, ikinci maçta Bam Adebayo, dördüncü maçta ise Tyler Herro ile sağladı. Miami Heat'in çok derin bir kadrosu olmasının yanısıra koç Erik Spoelstra sayesinde doğru 5'leri bulmayı da başarıyor. Boston Celtics ise Kemba Walker, Jayson Tatum ve Jaylen Brown dışında ekstra oyuncu bulamıyor. Gordon Hayward'dan katkı bulması, Celtics'in seriye bağlanması açısından kritik...; Boston Celtics, hücumdaki dağınıklığı ve ekstra katkı bulamamasıyla seride geriye düştü. Savunması güçlü olan. [Hakan Celep]* Miami Heat, 1 gün dinlenerek çıktığı 9 maçta 7 kez kazandı.* Miami Heat, bahis oranlarında favori gösterilmediği son 8 maçın 6'sını kazandı.* Boston Celtics, konferans finallerinde çıktığı son 6 maçın 5'ini kaybetti.* Celtics, Heat'e karşı oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti.