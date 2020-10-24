İspanya La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Betis'i konuk ettiği son yedi La Liga maçında mağlubiyet almayan Atletico (6G 1B), bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı.
- Atletico'ya rakip olduğu son 15 La Liga maçının sadece birini kazanabilen Real Betis (3B 11M), tek galibiyetini sahasında almıştı (Şubat 2019'da 1-0).
- La Liga'da 20 maçtır mağlubiyet almayan Atletico (11G 9B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
- La Liga'nın 2020/21 sezonunda en fazla şut çeken takım (76; Real Betis) ile en az gol yiyen ekip (1; Atletico Madrid) bu maçta karşı karşıya geliyor.
- Atletico forveti Luis Suarez, La Liga kariyerinde hiçbir rakibine Real Betis'ten daha fazla gol atamadı (10; Espanyol & Eibar ile eşit). Uruguaylı oyuncu, Betis ile oynadığı yedi maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Atletico Madrid: Diego Costa, Vrsaljko
Real Betis: Dani Martin, Camarasa
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Correa, Torreira, Koke, Lemar; Suarez, Felix
Real Betis: Bravo; Ruibal, Bartra, Sidney, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Joaquin, Fekir, Tello; Sanabria
Tuttur.com'da Atletico Madrid - Real Betis maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Real Betis'i konuk ettiği son yedi La Liga maçında mağlubiyet almayan Atletico (6G 1B), bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı.
- Atletico'ya rakip olduğu son 15 La Liga maçının sadece birini kazanabilen Real Betis (3B 11M), tek galibiyetini sahasında almıştı (Şubat 2019'da 1-0).
- La Liga'da 20 maçtır mağlubiyet almayan Atletico (11G 9B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.
- La Liga'nın 2020/21 sezonunda en fazla şut çeken takım (76; Real Betis) ile en az gol yiyen ekip (1; Atletico Madrid) bu maçta karşı karşıya geliyor.
- Atletico forveti Luis Suarez, La Liga kariyerinde hiçbir rakibine Real Betis'ten daha fazla gol atamadı (10; Espanyol & Eibar ile eşit). Uruguaylı oyuncu, Betis ile oynadığı yedi maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 3 asist).
EKSİKLER, CEZALILAR
Atletico Madrid: Diego Costa, Vrsaljko
Real Betis: Dani Martin, Camarasa
MUHTEMEL 11'LER
Atletico Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Correa, Torreira, Koke, Lemar; Suarez, Felix
Real Betis: Bravo; Ruibal, Bartra, Sidney, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Joaquin, Fekir, Tello; Sanabria