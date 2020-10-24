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EKSİKLER, CEZALILAR

MUHTEMEL 11'LER

İspanya La Liga'nın 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geliyor.- Real Betis'i konuk ettiği son yedi La Liga maçında mağlubiyet almayan Atletico (6G 1B), bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı.- La Liga'da 20 maçtır mağlubiyet almayan Atletico (11G 9B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkıyor.- Atletico forveti Luis Suarez, La Liga kariyerinde hiçbir rakibine Real Betis'ten daha fazla gol atamadı (10; Espanyol & Eibar ile eşit). Uruguaylı oyuncu, Betis ile oynadığı yedi maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (10 gol & 3 asist).Diego Costa, VrsaljkoDani Martin, CamarasaOblak; Trippier, Savic, Hermoso, Lodi; Correa, Torreira, Koke, Lemar; Suarez, FelixBravo; Ruibal, Bartra, Sidney, Moreno; Rodriguez, Carvalho; Joaquin, Fekir, Tello; Sanabria