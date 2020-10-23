Tuttur.com ile maç önü: Aston Villa - Leeds United

Aston Villa ile Leeds United, İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü: Aston Villa - Leeds United
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23 Ekim 2020 07:19
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının açılış maçında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geliyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Aston Villa ile Leeds United, Villa'nın 2-0 kazandığı Şubat 2004'teki maçtan bu yana Premier Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.

- Aston Villa, kulüp tarihinde ilk kez bir sezona beş galibiyetlik seriyle başlamak için sahaya çıkıyor.

- Leeds, Aralık 2002'den bu yana ilk kez üst üste iki Premier Lig deplasmanından galibiyetle dönmek için bu maça çıkıyor.

- Leeds United forması giyen Pablo Hernández, Aston Villa'ya karşı ilk 11 başladığı yedi lig maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 5 asist).

- Aston Villa forması giydiği iki Premier Lig maçında da gol atan Ross Barkley, Kasım 1998'den (Dion Dublin) bu yana bunu ilk üç maçında başaran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.

EKSİKLER, CEZALILAR

Aston Villa: Heaton, Wesley

Leeds United: Cooper, Phillips, Diego Llorente

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Trezeguet, Barkley, Grealish; Watkins

Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Costa, Klich, Rodrigo, Harrison; Bamford



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