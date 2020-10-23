Tuttur.com ile maç önü: Aston Villa - Leeds United

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MUHTEMEL 11'LER

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının açılış maçında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geliyor.- Aston Villa ile Leeds United, Villa'nın 2-0 kazandığı Şubat 2004'teki maçtan bu yana Premier Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.- Leeds, Aralık 2002'den bu yana ilk kez üst üste iki Premier Lig deplasmanından galibiyetle dönmek için bu maça çıkıyor.- Aston Villa forması giydiği iki Premier Lig maçında da gol atan Ross Barkley, Kasım 1998'den (Dion Dublin) bu yana bunu ilk üç maçında başaran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.Heaton, Wesley: Cooper, Phillips, Diego LlorenteMartinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Trezeguet, Barkley, Grealish; WatkinsMeslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Costa, Klich, Rodrigo, Harrison; Bamford