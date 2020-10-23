Tuttur.com ile maç önü: Aston Villa - Leeds United

İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının açılış maçında Aston Villa ile Leeds United karşı karşıya geliyor.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Aston Villa ile Leeds United, Villa'nın 2-0 kazandığı Şubat 2004'teki maçtan bu yana Premier Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.
- Aston Villa, kulüp tarihinde ilk kez bir sezona beş galibiyetlik seriyle başlamak için sahaya çıkıyor.
- Leeds, Aralık 2002'den bu yana ilk kez üst üste iki Premier Lig deplasmanından galibiyetle dönmek için bu maça çıkıyor.
- Leeds United forması giyen Pablo Hernández, Aston Villa'ya karşı ilk 11 başladığı yedi lig maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 5 asist).
- Aston Villa forması giydiği iki Premier Lig maçında da gol atan Ross Barkley, Kasım 1998'den (Dion Dublin) bu yana bunu ilk üç maçında başaran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Aston Villa: Heaton, Wesley
Leeds United: Cooper, Phillips, Diego Llorente
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Trezeguet, Barkley, Grealish; Watkins
Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Costa, Klich, Rodrigo, Harrison; Bamford
Tuttur.com'da Aston Villa - Leeds United maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Aston Villa ile Leeds United, Villa'nın 2-0 kazandığı Şubat 2004'teki maçtan bu yana Premier Lig'de ilk kez karşı karşıya geliyor.
- Aston Villa, kulüp tarihinde ilk kez bir sezona beş galibiyetlik seriyle başlamak için sahaya çıkıyor.
- Leeds, Aralık 2002'den bu yana ilk kez üst üste iki Premier Lig deplasmanından galibiyetle dönmek için bu maça çıkıyor.
- Leeds United forması giyen Pablo Hernández, Aston Villa'ya karşı ilk 11 başladığı yedi lig maçında altı gole doğrudan katkı sağladı (1 gol & 5 asist).
- Aston Villa forması giydiği iki Premier Lig maçında da gol atan Ross Barkley, Kasım 1998'den (Dion Dublin) bu yana bunu ilk üç maçında başaran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor.
EKSİKLER, CEZALILAR
Aston Villa: Heaton, Wesley
Leeds United: Cooper, Phillips, Diego Llorente
MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Targett; Luiz, McGinn; Trezeguet, Barkley, Grealish; Watkins
Leeds United: Meslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Struijk; Costa, Klich, Rodrigo, Harrison; Bamford