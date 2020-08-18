Tuttur.com ile canlı maç; Leipzig - PSG

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile PSG sahne alıyor, Türkiye bu maçın heyecanını Tuttur.com'da yaşıyor.

Haber; Sporx.com
Tuttur.com ile canlı maç; Leipzig - PSG
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18 Ağustos 2020 11:26
Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final maçında Leipzig ile PSG karşı karşıya geliyor. Tuttur.com'da Leipzig - PSG maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz. Ayrıca CANLI İddaa keyfini Tuttur.com'da yaşayarak maç boyunca kazanabilirsiniz.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- RB Leipzig ile PSG, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşılaşıyor.

- RB Leipzig ve PSG, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselmek için sahaya çıkıyor. RB Leipzig bunu başarırsa yedinci Alman kulübü; PSG başarırsa 2003/04'ten (Monaco) bu yana ilk Fransız ekibi olacak.




- Bugüne kadar Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla karşılaştığı üç eşleşmede de turu geçmeyi başaran PSG, son olarak bu sezon ikinci turda Borussia Dortmund'u eledi.

- PSG, Milan'a toplamda 3-0'lık skorla elendiği 1994/95'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale ulaştı. Turnuvada buraya gelebilen yedi Fransız takımından sadece biri finale yükselebildi (2003/04'te Monaco).

- Son 33 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atan PSG, turnuva rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor (Real Madrid; 2011-2014 arasında 34 maç). Fransız ekibine gol izni vermeyen son takım, 2015/16 çeyrek finalinde Manchester City olmuştu (0-1).

- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son yedi maçı kaybetmeyen RB Leipzig (5G 2B), ilk sekiz karşılaşmada dört yenilgi almıştı (3G 1B).

- Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son altı maçta altı gole doğrudan katkı sağlayan Marcel Sabitzer (4 gol & 2 asist), RB Leipzig'i çeyrek final eşleşmesinde Atletico Madrid karşısında öne geçiren golün asistini yapmıştı.

- 33 yaşındaki RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi tarihinde finale yükselen en genç teknik adam olan Didier Deschamps'ın (35) rekorunu kırmak için sahaya çıkıyor.

- İlk Şampiyonlar Ligi maçına çıktığı 2013/14 sezonundan bu yana turnuvada en fazla asist yapan oyuncu Neymar (23).

- PSG forveti Kylian Mbappe, Şampiyonlar Ligi kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı sezonu yaşıyor (5 gol & 5 asist). Fransız oyuncu, bu sezon sahada kaldığı her 48 dakikada bir gol katkısı yapmayı başardı.




İLK 11'LER

RB Leipzig XI: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Mukiele, Laimer, Kampl, Angelino, Sabitzer, Nkunku, Olmo, Poulsen.

PSG XI: Rico, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Paredes, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe.

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