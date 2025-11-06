Türkiye U16 Erkek Tenis Takımı, Gençler Davis Kupası'nda çeyrek finalde

Türkiye 16 Yaş Altı Erkek Tenis Takımı, tarihinde ilk kez Gençler Davis Kupası Finalleri'nde çeyrek finale yükseldi.Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre Şili'nin başkenti Santiago'daki organizasyonda mücadele eden Kaan Işık Koşaner, Samim Filiz ve Ziya Ayberk Aydın'dan oluşan milli takım, grup maçlarını tamamladı.Japonya'yı 2-1 mağlup eden, Mısır'a ise 2-1 yenilen milliler, gruptaki son maçında Ekvador ile karşılaştı.Ekvador karşısında seriyi 2-1 kazanan ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale çıktı.