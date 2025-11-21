20 Kasım
Peterborough-Stockport County
3-0
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
3-3
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
2-3
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
1-039'
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Türkiye, Riyad'da günü 10 madalyayla tamamladı

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 17'nci gününü 10 madalyayla tamamladı.

calendar 20 Kasım 2025 23:45 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2025 00:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye, Riyad'da günü 10 madalyayla tamamladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, günü 3 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalyayla bitirdi.

Oyunların 17'nci gününde milli sporcular, güreş, atletizm, eskrim ve ju jitsu branşlarında mücadele etti.

Türkiye, güreşte 1 bronz, atletizmde 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz, eskrimde de 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.


Türkiye, oyunlarda ülkeler madalya sıralamasında şu ana kadar 71 altın, 44 gümüş ve 35 bronz olmak üzere 150 madalyayla birinci sıradaki yerini korudu.

Madalya sıralamasında Türkiye'yi 29 altın, 33 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla Özbekistan takip etti. Üçüncü sırada ise 24 altın, 19 gümüş ve 30 bronz olmak üzere toplam 73 madalyayla İran yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.