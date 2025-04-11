Türkiye liglerinde haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 31, Trendyol 1. Lig'e 34, TFF 2. Lig'e 31, TFF 3. Lig'e ise 28. hafta maçlarıyla devam edilecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 Adanaspor-Erzurumspor (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
12 Nisan Cumartesi:
15.00 Altınordu-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün)
15.00 Sarıyer-1461 Trabzon FK (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 İnegölspor-Altay (İnegöl İlçe)
13 Nisan Pazar:
14.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Kırklarelispor-Beykoz Anadoluspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Kepezspor-Batman Petrolspor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Fethiyespor (Ispart Atatürk)
Kırmızı Grup
12 Nisan Cumartesi:
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ülkea Nazillispor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Bucaspor 1928-Çimentaş Elazığspor (Yeni Buca)
13 Nisan Pazar:
15.00 Ankara Demirspor-Merkür Jet Erbaaspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi (Soma Atatürk)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor (Mersin)
15.00 Giresunspor-Karaman FK (Çotanak)
15.00 Diyarbekirspor-Motolux 68 Aksarayspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
15.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Menemen FK (Serik İsmail Oğan)
15.00 Karacabey Belediyespor-Artı Değer Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
TFF 3. Lig
1. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Ergene Velimeşespor-Muşspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Anadolu Üniversitesi (Gaziosmanpaşa)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Dmall Düzce Şehir)
15.00 Karşıyaka-Silifke Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Artvin Hopaspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
15.00 23 Elazığ FK-Kırşehirspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Kuşadasıspor-Kemerkent Bulvarspor (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Tire 2021 FK-T.Metal 1963 Spor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Smart Holding Çayelispor-Fatsa Belediyespor (Çayeli İlçe)
15.00 Yurt Et Amasyaspor-Uşakspor (12 Haziran)
15.00 Muğlaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Muğla Atatürk)
15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrsipor (Mardin 21 Kasım)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Nevşehir Belediyespor (Alemdağ)
3. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (İBB 100. Yıl)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediyespor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)
15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor (Sorgun İlçe)
15.00 Bayburt Özel İdarespor-Aliağa Futbol (Bayburt Genç Osman)
15.00 Osmaniyespor FK-Çankayaspor (7 Ocak)
15.00 52 Orduspor-Alanya 1221 Spor (Yeni Ordu)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Çorluspor 1947 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Denizlispor-Mardin 1969 Spor (Denizli Atatürk)
15.00 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Orduspor 1967 (Turgutlu Yeni Şehir)
15.00 Sebat Gençlikspor-Niğde Belediyesispor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldakspor-İzmir Çoruhlu FK (Karaelmas K. Köksal)
15.00 Kırıkkale FK-Bursa Nilüferspor (Başpınar)
15.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Polatlı 1926 Spor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Solwie Enerji Erciyes 38 Spor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Tunca Futbol Sahası)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şu şekilde:
Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 Reeder Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)
12 Nisan Cumartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir (Tüpraş)
19.00 Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor (Grey Beton Bodrum)
13 Nisan Pazar:
16.00 Bellona Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Gaziantep)
19.00 Net Global Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)
14 Nisan Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
Trendyol 1. Lig
12 Nisan Cumartesi:
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
13 Nisan Pazar:
13.30 Sakaryaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
19.00 MKE Ankaragücü-Geosis Boluspor (Eryaman)
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)
14 Nisan Pazartesi:
14.00 Teksüt Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)
17.00 Central Hospital Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
20.00 Adanaspor-Erzurumspor (Yeni Adana)
20.00 Kocaelispor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
12 Nisan Cumartesi:
15.00 Altınordu-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün)
15.00 Sarıyer-1461 Trabzon FK (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 İskenderunspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)
15.00 İnegölspor-Altay (İnegöl İlçe)
13 Nisan Pazar:
14.00 Anagold 24Erzincanspor-GMG Kastamonuspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
15.00 Kırklarelispor-Beykoz Anadoluspor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Kepezspor-Batman Petrolspor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 E Koleji Isparta 32 Spor-Fethiyespor (Ispart Atatürk)
Kırmızı Grup
12 Nisan Cumartesi:
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ülkea Nazillispor (Maltepe Hasan Polat)
15.00 Bucaspor 1928-Çimentaş Elazığspor (Yeni Buca)
13 Nisan Pazar:
15.00 Ankara Demirspor-Merkür Jet Erbaaspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Somaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi (Soma Atatürk)
15.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Belediye Derincespor (Mersin)
15.00 Giresunspor-Karaman FK (Çotanak)
15.00 Diyarbekirspor-Motolux 68 Aksarayspor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
15.00 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor-Menemen FK (Serik İsmail Oğan)
15.00 Karacabey Belediyespor-Artı Değer Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
TFF 3. Lig
1. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Ergene Velimeşespor-Muşspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Anadolu Üniversitesi (Gaziosmanpaşa)
15.00 Düzce Cam Düzcespor-HG Hospital Kahramanmaraşspor (Dmall Düzce Şehir)
15.00 Karşıyaka-Silifke Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar-Belediye Kütahyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Artvin Hopaspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
15.00 23 Elazığ FK-Kırşehirspor (Elazığ Doğukent)
15.00 Kuşadasıspor-Kemerkent Bulvarspor (Kuşadası Özer Türk)
2. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Etimesgutspor-İnegöl Kafkasspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Tire 2021 FK-T.Metal 1963 Spor (Tire-Gazi Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Smart Holding Çayelispor-Fatsa Belediyespor (Çayeli İlçe)
15.00 Yurt Et Amasyaspor-Uşakspor (12 Haziran)
15.00 Muğlaspor-Onuksports Kelkit Hürriyetspor (Muğla Atatürk)
15.00 Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Silivrsipor (Mardin 21 Kasım)
15.00 Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Nevşehir Belediyespor (Alemdağ)
3. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Küçükçekmece Sinopspor-10 Numara Sportif Efeler 09 Spor (İBB 100. Yıl)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 1923 Mustafakemalpaşaspor-Viranşehir Belediyespor (Mustafa Kemalpaşa İlçe)
15.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Pazarspor (Sorgun İlçe)
15.00 Bayburt Özel İdarespor-Aliağa Futbol (Bayburt Genç Osman)
15.00 Osmaniyespor FK-Çankayaspor (7 Ocak)
15.00 52 Orduspor-Alanya 1221 Spor (Yeni Ordu)
15.00 Karabük İdmanyurdu-Çorluspor 1947 (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4. Grup
13 Nisan Pazar:
15.00 Denizlispor-Mardin 1969 Spor (Denizli Atatürk)
15.00 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif Yatırımlar-Orduspor 1967 (Turgutlu Yeni Şehir)
15.00 Sebat Gençlikspor-Niğde Belediyesispor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Zonguldakspor-İzmir Çoruhlu FK (Karaelmas K. Köksal)
15.00 Kırıkkale FK-Bursa Nilüferspor (Başpınar)
15.00 Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Polatlı 1926 Spor (Merkez 1 Nolu Sentetik Çim Saha)
15.00 Kolibri Ağrı 1970 Spor-Solwie Enerji Erciyes 38 Spor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Tunca Futbol Sahası)