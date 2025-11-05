Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 6 Kasım Perşembe günü yapılacak.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.
Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak.
Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi heyecanı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, 6 Kasım Perşembe günü yapılacak.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Okan Buruk: "Yine cesur oynayacağız"
-
9
Galatasaray için 9 puanlık rövanş!
-
8
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü PFDK'ye sevk edildi!
-
7
Osimhen, tarih yazmaya 1 adım uzakta
-
6
Forvet arkasında 3'lü denklem
-
5
Liverpool maçında Arda Güler'e tepki!
-
4
PSG - Bayern Münih maçına Luis Diaz damgası: Attı, attı, atıldı!
-
3
Liverpool, Real Madrid'i tek golle yıktı!
-
2
Ajax'ı G.Saray maçı öncesi sıkıntı bastı!
-
1
Ajax - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 13:48 Dursun Özbek cephesi: "En son gelen teklif 29"
- 13:47 Burhan Eşer: "Bolu maçını telafi edeceğiz"
- 13:42 Fenerbahçe, Avrupa'da 294. sınavında!
- 13:38 Fuat Çapa: "Galip gelirsek ilk 24'ü garantileriz"
- 13:37 Hasan Şaş: "Barış Alper ıslıklandı, Osimhen bozuldu"
- 13:34 Babası öğretiyor karateci kızı madalyalar kazanıyor
- 13:30 Tüzemen: "Galatasaray 3-4 oyuncu alabilir"
- 13:30 Milli karateci Semra, ailesinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklandı
- 13:27 UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
- 13:24 Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
- 13:20 UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı!
- 13:15 Genç milli halterciler Avrupa'nın zirvesinde
- 13:13 Kerem Aktürkoğlu, minik Aras'ın vaadini yerine getirdi
- 13:09 Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi heyecanı!
- 13:07 Fenerbahçe Beko, ASVEL'i ağırlayacak!
- 12:59 Samsunspor'da Hamrun Spartans öncesi 7 eksik!
- 12:54 Fenerbahçe'de Viktoria Plzen öncesi eksik yok!
- 12:42 Ryan Babel: "Ajax dikkat; Victor Osimhen!"
- 12:09 Wesley Sneijder: "Galatasaray herkesi yener!"
- 11:40 Westbrook: "Nuggets beni istemedi, opsiyonumu kullanmamamı söylediler"
- 11:39 Grizzlies'de Morant'ten sonra Jackson Jr. da şikayetçi!
- 11:39 Zion yeniden sakatlandı, 7-10 gün arası yok
- 11:38 Kings, Precious Achiuwa ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
- 11:38 Ja Morant'in takas söylentilerinde yeni iddia Kings!
- 11:37 Ajax - Galatasaray: 10 şifre
- 11:17 Son Düzlük ve Eypio'dan harika bir iş birliği!
- 11:01 Amsterdam'da alarm: Yüksek riskli bölge!
- 10:39 Orkun Kökçü'nün kırmızı kartına mental bakış!
- 10:24 Fatih Terim geri sayımda: Çekya
- 10:20 Oklahoma City Thunder'dan müthiş başlangıç: 8-0!
- 10:05 Fenerbahçe'de Jhon Duran planı!
- 09:57 Galatasaray için 9 puanlık rövanş!
- 09:44 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü PFDK'ye sevk edildi!
- 09:41 Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'e çifte talip!
- 09:11 Fenerbahçe'de Tedesco'dan sihirli dokunuşlar!
- 09:05 Ajax'ı G.Saray maçı öncesi sıkıntı bastı!
- 08:50 Okan Buruk'un yıkım planı: "İlk 20 dakika!"
- 08:49 Beşiktaş'ta 141 milyon euro'luk hüsran!
- 08:35 Abdullah Ercan: "Risk alacaklar, 3 puan alalım"
- 08:30 Mourinho'dan Orkun Kökçü'ye veto! Fenerbahçe'de Edson Alvarez gerçeği!
- 08:26 Sergen Yalçın: "Psikolojimiz sağlıklı değil"
- 08:16 Osimhen, tarih yazmaya 1 adım uzakta
- 08:08 Forvet arkasında 3'lü denklem
- 01:13 Ajax - Galatasaray: Muhtemel 11'ler
- 01:12 Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!
- 01:03 Olympiakos, 90+3'te yıkıldı!
- 01:02 PSG - Bayern Münih maçına Luis Diaz damgası: Attı, attı, atıldı!
- 00:59 Atletico Madrid, sahasında kazandı!
- 00:55 Liverpool, Real Madrid'i tek golle yıktı!
- 00:54 Monaco, Bodo/Glimt deplasmanında galip!
- 00:53 Tottenham, evinde Kopenhag'ı 4 golle geçti!
- 00:53 Juventus'un hasreti devam ediyor!
- 00:10 Çimsa ÇBK Mersin Fransa'da mağlup
- 00:04 Galatasaray Faktoring, Kadınlar Euroleague'de 5'te 5 yaptı!
- 23:51 Minik Aras, Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu!
- 23:41 Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de grup liderliğini garantiledi
- 23:21 Beşiktaş GAİN, Karadağ deplasmanında mağlup
- 23:13 Liverpool maçında Arda Güler'e tepki!
- 23:03 Galatasaray MCT Technic, Almanya'dan galip dönüyor: 4'te 4!
- 22:54 Desire Doue, Golden Boy ödülünü kazandı
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
PSG - Bayern Münih maçına Luis Diaz damgası: Attı, attı, atıldı!
Atletico Madrid, sahasında kazandı!
Liverpool, Real Madrid'i tek golle yıktı!
Juventus'un hasreti devam ediyor!
Tottenham, evinde Kopenhag'ı 4 golle geçti!
Liverpool maçında Arda Güler'e tepki!
Desire Doue, Golden Boy ödülünü kazandı
Arsenal, rekorlar kırdığı gecede rahat kazandı!
Napoli - Frankfurt maçında sessizlik!
Robert Lewandowski'den geleceği için açıklama
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|11
|9
|2
|0
|25
|5
|29
|2
|Fenerbahçe
|11
|7
|4
|0
|21
|8
|25
|3
|Trabzonspor
|11
|7
|3
|1
|17
|7
|24
|4
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|17
|11
|20
|5
|Göztepe
|11
|5
|4
|2
|13
|6
|19
|6
|Gaziantep FK
|11
|5
|3
|3
|15
|18
|18
|7
|Beşiktaş
|11
|5
|2
|4
|18
|15
|17
|8
|Konyaspor
|11
|4
|2
|5
|18
|18
|14
|9
|Alanyaspor
|11
|3
|5
|3
|11
|11
|14
|10
|Başakşehir
|11
|3
|4
|4
|12
|9
|13
|11
|Rizespor
|11
|3
|4
|4
|12
|14
|13
|12
|Antalyaspor
|11
|4
|1
|6
|12
|20
|13
|13
|Kocaelispor
|11
|3
|2
|6
|10
|15
|11
|14
|Kasımpaşa
|11
|2
|4
|5
|11
|15
|10
|15
|Kayserispor
|11
|1
|6
|4
|11
|24
|9
|16
|Gençlerbirliği
|11
|2
|2
|7
|10
|16
|8
|17
|Eyüpspor
|11
|2
|2
|7
|6
|14
|8
|18
|Karagümrük
|11
|1
|1
|9
|10
|23
|4