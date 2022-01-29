Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası sona erdi

Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası Final maçında Gölcük, Manavgat Belediyesi'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye İşitme Engelliler Erkekler Voleybol Şampiyonası sona erdi
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29 Ocak 2022 16:50
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük'te düzenlenen Türkiye Erkekler Voleybol Şampiyonası tamamlandı.

Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan final maçında Gölcük, Manavgat Belediyesi'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Uludağ Sağırlar, Van İşitme Engelliler Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.

Kupa töreni öncesi konuşan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, organizasyona katkı sunan herkese teşekkür etti.

Şampiyonada dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını protokol üyeleri verdi.

Final maçını Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kurum müdürleri ve sporseverler izledi.

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