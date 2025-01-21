Türk Telekom, Romanya'da kayıp

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'ya 94-81 yenildi.



BT-Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu Türk Telekom, 26-22 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte bu üstünlüğünü koruyamayan başkent temsilcisi, soyunma odasına 49-46 geride gitti.



Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren U-BT Cluj-Napoca, bu çeyreği 15 sayı farkla 73-58 önde tamamlarken, mücadeleyi de 94-81 kazandı.



Türk Telekom, organizasyonda 7. mağlubiyetini yaşarken, U-BT Cluj-Napoca ise 9. galibiyetini elde etti.



Başkent temsilcisi, ligin 17. haftasında 29 Ocak'ta sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek.



