Türk Telekom, Romanya'da kayıp

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçındax U-BT Cluj-Napoca'ya 94-81 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Türk Telekom, Romanya'da kayıp
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21 Ocak 2025 23:01
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 16. maçında Romanya temsilcisi U-BT Cluj-Napoca'ya 94-81 yenildi.

BT-Arena'da oynanan mücadelenin ilk periyodunu Türk Telekom, 26-22 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte bu üstünlüğünü koruyamayan başkent temsilcisi, soyunma odasına 49-46 geride gitti.

Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren U-BT Cluj-Napoca, bu çeyreği 15 sayı farkla 73-58 önde tamamlarken, mücadeleyi de 94-81 kazandı.

Türk Telekom, organizasyonda 7. mağlubiyetini yaşarken, U-BT Cluj-Napoca ise 9. galibiyetini elde etti.

Başkent temsilcisi, ligin 17. haftasında 29 Ocak'ta sahasında İtalyan ekibi Umana Reyer'i konuk edecek.

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