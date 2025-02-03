Türk Telekom'da hedef doğrudan çeyrek final

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Eurocup B Grubu'nun son haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı yenerek doğrudan çeyrek finale yükselmek istediklerini söyledi.
Avrupa Kupası'nda son hafta mücadeleleri öncesi play-off'a kalmayı garantileyen Türk Telekom, 5 Şubat Çarşamba günü Bulgaristan'da oynayacağı Hapoel Bank Yahav maçını kazanırsa grubu 2. sırada bitirerek doğrudan adını çeyrek finale yazdıracak.
Zorlu karşılaşma öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan Erdem Can, geçen hafta aldıkları galibiyetle play-off'a kalmayı garantilediklerini ancak grupta henüz işlerinin bitmediğini dile getirdi.
Kazanan takımın grubu 2. sırada bitirerek play-off etabını geçip doğrudan çeyrek finale kalacağını vurgulayan Erdem Can, "Bizim buraya geldiğimiz süreç çok kolay olmadı. 13-14 oyuncunun ilk defa bir araya geldiği yeni bir takım kurduk. Bu arada birtakım uyum sorunlarımız ve ciddi sakatlıklarımız oldu. Geldiğimiz noktada daha sağlıklı bir hale geldi takım. Birbirimizi daha iyi anlamaya başladık. Umarım bundan sonrasını daha iyi geçiririz. Genel olarak aslında bir savunma takımıyız. Savunmayla kurgulanan bir oyun felsefemiz var. Zaten iyi savunma yaptığımız zaman biz de maçın içinde olan bir takımız. Hapoel Bank Yahav karşısında da en büyük konsantrasyonumuz öncelikle savunmamız olacak. Kazanıp grubu 2. bitirerek doğrudan çeyrek finale çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- "İlk maçı da mecburen Belgrad'da oynamıştık"
Erdem Can, Avrupa Ligi yönetiminin kararıyla ev sahibi olmaları gereken ilk maçı İsrail ekibiyle Sırbistan'da oynadıklarını hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendi sahamızda olan maçı da mecburen Belgrad'da oynamıştık. Rakibimiz de sezon başından beri maçlarını Bulgaristan'da oynuyor. Sonuçta orada antrenman yapıyor. Onların evinde oynayacağız diyebiliriz. Koşullardan dolayı ilk maçı seyircisiz oynamıştık. Tabii ki seyircisiz olması, atmosferi başka bir yere götürüyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Biz kazanmak için orada olacağız."
- "Her gün aynı açlıkla, aynı enerjiyle sahaya çıkmak istiyoruz"
Türk Telekom taraftarının kendilerine verdiği desteğin önemine vurgu yapan Can, son Avrupa maçında da bunu net şekilde gördüklerini belirtti.
Taraftarın kendilerinden direkt çeyrek finale kalmalarını beklediğinin farkında olduğunu anlatan Erdem Can, "Biz bu sezon bir maçın dışında burada bir kültür oluşturduk. Bunu uzun zamandır söylüyoruz. Bu da ancak istikrarla olur. Biz her gün aynı açlıkla, aynı enerjiyle sahaya çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın da her maçta gelip bizi desteklemesini istiyoruz. Biz söz veriyoruz, elimizden gelen her şeyi yapacağız. Eğer bir başarı olursa da zaten o başarı onlar varken güzel olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Türk Telekom'da hedef doğrudan çeyrek final
Türk Telekom, BKT Eurocup'ta Hapoel Bank Yahav'ı yenerek doğrudan çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.
Son güncelleme 03 Şubat 2025 14:24
Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, BKT Eurocup B Grubu'nun son haftasında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı yenerek doğrudan çeyrek finale yükselmek istediklerini söyledi.
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