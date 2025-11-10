Türk satranç oyuncuları, Dünya Kupası'nda mücadele etti

Türk büyükustalar Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz ve Emre Can, 2025 Satranç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti; Yağız Kaan 3. turda elenirken, Mustafa Yılmaz da 3. turda Shant Sargsyan'a yenildi, Ediz Gürel 2. turda, Emre Can ise 1. turda turnuvaya veda etti.

calendar 10 Kasım 2025 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk satranç oyuncuları, Dünya Kupası'nda mücadele etti
Büyükusta (GM) ünvanlı oyuncular Yağız Kaan Erdoğmuş, Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz ve Emre Can, 2025 Satranç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, 206 sporcunun katılımıyla Hindistan'ın Goa eyaletindeki Arpora kasabasında düzenlenen organizasyona, Türkiye'den 4 isim katıldı.

Dünyanın en iyi satranç oyuncularını bir araya getiren turnuvaya, Yağız Kaan ve Mustafa 3. turda, Ediz 2. turda, Emre ise ilk turda veda etti.

3. turda Yağız Kaan, dünya 12 numarası Richard Rapport'a eşitlik bozma oyunları sonunda 2,5-1,5, Mustafa da Shant Sargsyan'a 1,5-0,5 yenildi.

 
 
