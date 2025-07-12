12 Temmuz
Bodo/Glimt-Sandefjord
2-0
12 Temmuz
Fredrikstad-Molde
0-00'
12 Temmuz
Flamengo-Sao Paulo
22:30
12 Temmuz
Internacional-Vitoria
22:30
13 Temmuz
Vasco da Gama-Botafogo RJ
00:30
13 Temmuz
Bahia-Atletico MG
03:00
12 Temmuz
Ümraniye-Galatasaray
21:30
12 Temmuz
FC Krasnodar-CSKA Moskova
0-0DA

Turhan Sofuoğlu, şampiyon yaptığı Galata Spor'a veda etti

Galata Spor'u 3. Lig'e taşıyarak taraftarların sevgilisi haline gelen teknik direktör Turhan Sofuoğlu, karşılıklı anlaşmayla görevinden ayrıldığını açıkladı. Sofuoğlu, duygusal veda mesajında kulübe ve camiaya teşekkür etti.

calendar 12 Temmuz 2025 17:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Turhan Sofuoğlu, şampiyon yaptığı Galata Spor'a veda etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galata Spor'u yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Turhan Sofuoğlu, karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığını açıkladı. 3'üncü lige çıkardığı Galata Spor'da gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran deneyimli çalıştırıcı, yaptığı duygusal veda açıklamasıyla camiaya teşekkür etti.

Sofuoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Teknik direktörlük görevini üstlendiğim bu güzel kulüpte, semt ruhunu, mücadelesini ve inancını her an hissettim. Bu süreçte yaşadığımız şampiyonluk ve elde ettiğimiz başarı, sadece bir sonuç değil; büyük bir emeğin, inancın ve birlikteliğin meyvesiydi.



Başta başkanımız Emin Selim Akgül olmak üzere, benimle omuz omuza yürüyen tüm yöneticilere, teknik ekibe, futbolcu kardeşlerime ve Galata tribünlerinde her zaman gücünü hissettiren taraftarımıza yürekten teşekkür ederim.

Bu arma için birlikte ter döktük, birlikte sevindik. Galata Spor'a ve bu camiaya emek vermiş olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

Bugün yollarımız ayrılıyor ama gönlüm Galata'da daima sizlerle beraber. Her şey için teşekkür ederim."

Galata Spor yönetimi de Sofuoğlu'na emekleri için teşekkür ederek, "Turhan Sofuoğlu her zaman bu ailenin bir parçası olarak kalacaktır" mesajını paylaştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.