Turgay Demir: 'Federasyon Beşiktaşlı oyuncuları eskimo sanıyor olabilir'

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Turgay Demir'in o yazısı;



"FEDERASYON BEŞİKTAŞLI OYUNCULARI ESKİMO SANIYOR OLABİLİR"



"Beşiktaş zemheri ayazına rağmen 19.00'da oynadı. Federasyon, siyah beyazlı oyuncuları Eskimo sanıyor olabilir mi bilemedim. Sivas'ın buzlu zemininde topu ayağında tuttu, garanti paslaşmalarla oyunu kontrol etti, az risk aldı ve net bir galibiyet aldı. Bu hava ve saha şartlarında iyi futbol beklemek aşırı iyimserlik olur malum, iyi mücadele edip kazanmak gerekirdi. Beşiktaş'ta da onu yaptı."



"BEŞİKTAŞ TAKIM ELBİSE İSE GEDSON BELDEKİ KEMER"



"İki savunmacının işbirliğiyle gelen gol maçı kolayladı. Beşiktaş bir takım elbise ise Gedson beldeki kemer, o olmasa pantolon düşer! Yine gayretliydi, taa ki, sakatlanana kadar. Muçi ve Rashica için saha fazla ağırdı, İmmobile yine etkisiz kaldı. Joao Mario ise şaşırtmaya devam ediyor… Oynamak için bugünleri mi bekliyordu, yoksa Yeşilçam hikayelerindeki gibi kafasını bir yere çarpmış ve maziyi unutmuştu da tekrar hatırlamaya mı başladı bilemiyorum ama iki haftadır farklı…"







