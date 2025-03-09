Tuncay Şanlı: 'Kazandığımız için mutluyuz'

Gençlerbirliği maçının ardından konuşan Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, önemli bir galibiyet elde ettiklerini dile getirdi.



Çok zorlu bir maç oynadıklarını aktaran Şanlı, "Puana ihtiyacımız vardı. Hüseyin hocayla uzun zamandır iyi futbol oynayan bir takım Gençlerbirliği. Skor ne olursa olsun mücadele edin dedim oyuncularıma. Değerli bir galibiyet oldu. Kısa süre önce geldik. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.



