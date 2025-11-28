28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
0-161'
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Troy Parrott'tan geleceği için açıklama!

AZ Alkmaar forması giyen ve adı Fenerbahçe ile de anılan Troy Parrott, ocak ayında Hollanda temsilcisinden ayrılmaya niyeti olmadığını söyledi.

calendar 28 Kasım 2025 17:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
AZ Alkmaar forması giyen Troy Parrott, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

Hakkında transfer haberleri çıkan ve Fenerbahçe ile de adı geçen Parrott, ocak ayında AZ Alkmaar'dan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Parrott, "Burada gerçekten rahatım, çok mutluyum. Gerçekten iyi ilerlediğimi düşünüyorum. Burada olmaktan, burada oynamaktan çok keyif alıyorum. Bu yüzden tamamen takımıma odaklanmış durumdayım." dedi.


Sözlerine devam eden İrlandalı golcü, "AZ Alkmaar, gelişmeye devam etmem ve daha iyi olmaya devam etmem için bana çok yardımcı oldu. Burada yaptığım çalışmanın ve aldığım yardımın bana fayda sağlayacağına güvenmeye devam etmeliyim ve iyi olmak için çabalamaya devam etmeliyim." sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

AZ Alkmaar forması altında bu sezon 16 maçta süre bulan 23 yaşındaki futbolcu, 14 gol attı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
