Memphis Grizzlies'in yıldız oyuncusu Ja Morant, 28 Şubat'ta New York Knicks'e karşı oynanan ve 114-113 kaybedilen karşılşama sırasında maç topunu tribünlere fırlattığı gerekçesiyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



Olay, FedExForum'daki karşılaşmanın üçüncü çeyreğinin sonunda yaşandı. Morant, maç sırasında teknik faul almasa da veya oyundan atılmasa da NBA, yaptığı inceleme sonucunda bu hareketinin disiplin cezası gerektirdiğine karar verdi.



25 yaşındaki guard, bu sezon 29.4 dakika süre alarak 20.9 sayı, 4.1 ribaund ve 7.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.



