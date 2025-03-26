Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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26 Mart 2025 20:05
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında yapılacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Geosis Boluspor-Teksüt Bandırmaspor: Mehmet Ali Özer

16.00 Erzurumspor FK-Manisa FK: Oğuzhan Aksu

20.30 Gençlerbirliği-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: Alpaslan Şen

20.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Central Hospital Ümraniyespor: Reşat Onur Coşkunses

29 Mart Cumartesi:

13.30 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Gültekin

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Ahlatcı Çorum FK: Yunus Dursun

16.00 Adanaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Ümit Öztürk

31 Mart Pazartesi:

17.00 Esenler Erokspor-MKE Ankaragücü: Furkan Aksuoğlu

20.00 Kocaelispor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

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