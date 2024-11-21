Transfer "şampiyonu" Gaziantep FK, yabancı futbolculara şans tanıdı

Sezon başında transfer edilen 12 yabancı oyuncunun tamamının forma giydiği Gaziantep FK'de 990 dakika sahada kalan kaleci Dioudis "en çok süre alan", 71 dakika görev yapan Daubin ise "en az süre alan" isim oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Transfer 'şampiyonu' Gaziantep FK, yabancı futbolculara şans tanıdı
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21 Kasım 2024 13:18
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 12 yabancıyla en fazla yabancı futbolcu transferine imza atan ekip olan Gaziantep FK, bu oyuncuların tamamına forma şansı verdi.

Geçen sezonun tamamlanmasının ardından 5'i kiralık 13 futbolcunun sözleşme sürelerinin sona erdiği Gaziantep FK'de yönetim, 2024-2025 sezonu öncesi teknik direktör Selçuk İnan'ın isteği doğrultusunda yeni bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Süper Lig takımları içinde yaz transfer döneminde yaptığı 17 transferle "en çok transfer yapan" ve sözleşme imzaladığı 12 yabancı futbolcuyla "en çok yabancı oyuncu transfer eden" takım olan Gaziantep ekibi, adeta sil baştan kadro kurdu.

Genç teknik adam Selçuk İnan, ligde oynadıkları 11 karşılaşmada yeni transfer edilen 12 yabancı oyuncunun tamamına süre vererek verim almaya çalıştı.

- En çok süre alan kaleci Dioudis oldu

Güneydoğu ekibine sezon başında iki yıllık imza atan Yunan kaleci Sokratis Dioudis, takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

"Batman" lakaplı Dioudis, ligde oynanan 11 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımın en çok süre alan oyuncusu oldu.

Dioudis, bu karşılaşmalarda kalesinde 18 gole engel olamadı.

En az süreyi Daubin aldı

Gaziantep FK, sezon başında Fransa 2. Lig takımlarından Caen'den transfer ettiği Quentin Daubin ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

29 yaşındaki ön libero, ligin ilk haftasında Sipay Bodrum FK karşısında 53. dakikada kırmızı kart gördü.

Devam eden haftalarda cezası bitmesine rağmen teknik direktör Selçuk İnan'dan formayı alamayan Daubin, ligin 10. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında 14 ve bir sonraki hafta yapılan Göztepe maçında ise 4 dakika sahada kalabildi.

Toplamda 71 dakika formayı sırtında taşıyan Daubin, yabancı transferler arasında en az forma giyen oyuncu oldu.

En çok gol atan Sorescu

Geçen sezon Polonya ekibi Rakow Czestochowa'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen orta saha oyuncusu Deian Sorescu, kısa sürede takıma katkı vermeye başladı.

Gaziantep FK yönetimi, bu sezon başında Rakow Czestochowa ile anlaşarak Sorescu'yu 3 yıllığına kırmızı-siyahlı ekibe bağladı.

Bu sezonki tüm karşılaşmalarda oynayan Sorescu, 840 dakika kırmızı-siyahlı formayı terletti. En çok süre alan ikinci oyuncu olan Sorescu, attığı 4 golle aynı zamanda takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Gaziantep FK'ye sezon başında transfer olan yabancı oyuncuların performansları şöyle:

İSİM MAÇ GOL ASİST SÜRE
Sokratis Dioudis

 11

 0

 0

 990
Deian Sorescu

 11

 4

 1

 840
Enric Saborit

 10

 1

 0

 795
Bruno Viana

 9

 0

 1

 786
Kacper Kozlowski

 9

 1

 3

 649
Christopher Lungoyi

 8

 2

 0

 649
Badou Ndiaye

 8

 0

 1

 629
Kenan Kodro

 11

 1

 1

 491
David Okere

 6

 1

 1

 472
Cyril Mandouki

 8

 0

 0

 368
Bitok Stephen

 2

 0

 0

 115
Quentin Daubin

 3

 0

 0

 71

Yerli transferlerde en çok süreyi Emre Taşdemir aldı

Güneydoğu ekibi, sezon başında kadrosuna 5 yerli oyuncu takviye etti. Bu oyuncular arasında Pendikspor'dan transfer edilen Emre Taşdemir, 380 dakika sahada kalarak en çok süre alan oyuncu oldu.

Bu oyuncuyu 226 dakikayla Halil Dervişoğlu ve 119 dakikayla Ogün Özçiçek takip etti. Altay'dan transfer edilen 23 yaşındaki Eren Erdoğan ile Osmaniye FK'den kadroya dahil edilen 21 yaşındaki Ali Mevran Ablak ise bu sezon hiç süre alamadı.

Kırmızı-siyahlı ekibe sezon başında transfer olan yerli oyuncuların performansları ise şöyle: 

İSİM

 MAÇ

 GOL

 ASİST

 SÜRE
Emre Taşdemir

 7

 1

 0

 380
Halil Dervişoğlu

 6

 0

 1

 226
Ogün Özçiçek

 4

 0

 1

 119
Eren Erdoğan

 0

 0

 0

 0
Ali Mevran Ablak

 0

 0

 0

 0
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