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Trabzonspor'dan Aziz Behich'e karşılık Volkan ve N'Doye...

Sol bek için Sakıb Aytaç'la görüşmeleri sürdüren Trabzon, Aziz Behich'i de listeye aldı. Bursaspor'a Volkan Şen takası önerilecek. N'Doye da pakete dahil edilebilir

Kaynak: Sabah
Trabzonspor'dan Aziz Behich'e karşılık Volkan ve N'Doye...
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28 Aralık 2017 09:23
Trabzonspor, Arjantinli Emmanuel Mas'ın takımdan ayrılma ihtimali karşısında sol bek için alternatif planını hazırladı.

İlk olarak Antalyaspor'dan Sakıb'ı gündeme alan bordomavililer, Bursaspor'dan Aziz Behich'i de listeye ekledi. Sakıb ve kulübüyle bir ön görüşme yapan bordo-mavililer, Bursaspor'da bu sezonki performansı ile dikkat çeken Aziz Behich için de takas teklifi hazırladı.

27 yaşındaki sol beke karşılık Bursaspor'a Volkan Şen önerilecek. Yeşil-beyazlı ekibin çok istediği N'Doye'nin de Rıza Çalımbay'ın onay vermesi durumunda takas listesine dahil edilebileceği ifade edildi. Hem Sakıb, hem de Aziz Behich için yapılan transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde daha da somutlaşması bekleniyor.



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