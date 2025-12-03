03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
0-2
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
10-9
03 Aralık
Atalanta-Genoa
4-0
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
0-382'
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
0-011'
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
0-010'
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
1-011'
03 Aralık
Arsenal-Brentford
1-011'
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
2-0
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
1-0
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-5
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
0-039'

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda gruplara kaldı!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, konuk ettiği 1. Lig ekibi Vanspor FK'yı 2-0 mağlup ederek organizasyonda grup aşamasına kaldı.

calendar 03 Aralık 2025 22:27 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 22:39
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, 1. Lig ekibi Vanspor FK'yi konuk etti.

PAPARA Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu kendi kalesine kaydetti.


Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı.

TRABZONSPOR, SIKAN İLE ÖNDE

Trabzonspor'un 64. dakikada sol kanattan gelişen hücumunda Olaigbe ortasını ceza sahasına açtı. Arka direkte boşa çıkan Sikan'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top, ağlarla buluştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.

84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)

İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric

Goller: Dk. 65 Sikan, Dk. 84 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Kendi kalesine) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Vlachomitros, Dk. 78 Traore (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 28 Serdar Saatçı, Dk. 42 Cihan Çanak, Dk. 76 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.