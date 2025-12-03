Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Trabzonspor, 1. Lig ekibi Vanspor FK'yi konuk etti.
PAPARA Park'ta oynanan mücadeleyi Trabzonspor 2-0 kazandı.
Karşılaşmada Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Danylo Sikan ve 84. dakikada Muhammet Ensar Çavuşoğlu kendi kalesine kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına kalmayı başardı.
TRABZONSPOR, SIKAN İLE ÖNDE
Trabzonspor'un 64. dakikada sol kanattan gelişen hücumunda Olaigbe ortasını ceza sahasına açtı. Arka direkte boşa çıkan Sikan'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top, ağlarla buluştu.
65. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Olaigbe'nin soldan ortasında, savunmaya çarparak yükseklik kazanan topu, altıpas içinde Sikan kafa ile filelere gönderdi: 1-0.
84. dakikada Olaigbe'nin soldan kullandığı köşe atışında, arka direkte yerden seken topa Muhammet Ensar Çavuşoğlu müdahale etmesine karşın meşin yuvarlak filelere gitti.
Stat: Papara Park
Hakemler: Gürcan Hasova, Kemal Elmas, İbrahim Ethem Potuk
Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Mustafa Eskihellaç, Serdar Saatçı (Dk. 75 Okay Yokuşlu), Batagov, Arif Boşluk (Dk. 66 Pina), Oulai, Bouchouari (Dk. 75 Muçi), Ozan Tufan, Cihan Çanak (Dk. 66 Zubkov), Olaigbe, Sikan (Dk. 88 Onuachu)
İmaj Altyapı Vanspor: Abdulsamed Damlu, Regis (Dk. 83 Medeni Bingöl), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Lucas, Oulare, Jevsenak, Mehmet Özcan, Emir Bars, Anıl Yıldırım (Dk. 72 Batuhan Kör), Vlachomitros (Dk. 64 Traore), Cedric
Goller: Dk. 65 Sikan, Dk. 84 Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Kendi kalesine) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Vlachomitros, Dk. 78 Traore (İmaj Altyapı Vanspor), Dk. 28 Serdar Saatçı, Dk. 42 Cihan Çanak, Dk. 76 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
TRABZONSPOR, SIKAN İLE ÖNDE
MAÇTAN DAKİKALAR
