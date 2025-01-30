Trabzonspor, transferi bitiriyor: 6.5 milyon euro

Oleksandr Zubkov transferi için

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.



