Trabzonspor, transferi bitiriyor: 6.5 milyon euro

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da Danylo Sikan'ın ardından bir transfer daha bitme noktasına geldi.
Sabah'ın haberine göre; Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon euro'luk bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı.
Habere göre; iki kulüp arasında ödeme planı konusundaki görüşmeler ise devam ediyor. Trabzonspor, Zubkov tarafı ile ise anlaşmaya varmış durumda.
BU SEZON ZUBKOV
Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.
Sabah'ın haberine göre; Oleksandr Zubkov transferi için Trabzonspor ile Shakhtar arasında yapılan görüşmelerde 6.5 milyon euro'luk bonservis konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı.
Habere göre; iki kulüp arasında ödeme planı konusundaki görüşmeler ise devam ediyor. Trabzonspor, Zubkov tarafı ile ise anlaşmaya varmış durumda.
BU SEZON ZUBKOV
Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR
Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.