Trabzonspor taraftarından büyük hazırlık

Trabzonsporlu taraftarlar, Beşiktaş maçı öncesi koreografi hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor taraftarından büyük hazırlık
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14 Eylül 2024 12:52
Süper Lig'in 5'inci haftasında pazar günü karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor ile Beşiktaş maçı öncesinde bordo-mavili taraftarlardan koreografi hazırlığı yoğun bir şekilde sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Trabzonspor taraftar gruplarının birlikte yürüttükleri özel koreografi çalışmasında Şenol Güneş temalı bir görsel yer alacak.

Yaklaşık bin 200 balon, 40 el bayrağı ve çok sayıda pankartın da olacağı hazırlıklarda ayrıca son dönemde Türkiye'nin en çok konuşulan gündemlerinden olan Narin için de bir görsel hazırlandığı öğrenildi.

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