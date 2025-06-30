Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Alan Virginius

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi.
Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon Young Boys forması giyen kanat oyuncusu Alan Virginius'u gündemine aldı.
PERFORMANSI
İsviçre ekibinde kiralık olarak forma giyen Virginius, 45 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
LILLE'E GERİ DÖNDÜ
Young Boys ile kiralık sözleşmesi biten Alan, Lille'e geri döndü. 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon Young Boys forması giyen kanat oyuncusu Alan Virginius'u gündemine aldı.
PERFORMANSI
İsviçre ekibinde kiralık olarak forma giyen Virginius, 45 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
LILLE'E GERİ DÖNDÜ
Young Boys ile kiralık sözleşmesi biten Alan, Lille'e geri döndü. 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...