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Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Alan Virginius

Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi. Bordo-mavili takım, geçen sezon Young Boys'ta kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Lille'de olan Alan Virginius ile ilgileniyor.

calendar 30 Haziran 2025 21:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'dan sürpriz hamle: Alan Virginius
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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine sürpriz bir isim geldi.

Bordo-mavili takım, geçtiğimiz sezon Young Boys forması giyen kanat oyuncusu Alan Virginius'u gündemine aldı.

PERFORMANSI

İsviçre ekibinde kiralık olarak forma giyen Virginius, 45 maça çıktı ve 7 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

LILLE'E GERİ DÖNDÜ

Young Boys ile kiralık sözleşmesi biten Alan, Lille'e geri döndü. 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun Lille ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.  

 

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