Trabzonspor'dan devre arasında MHK'ye çok sert tepki

Trabzonspor, Rizespor maçının devre arasında Merkez Hakem Kurulu'na yönelik çok sert bir açıklama yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan devre arasında MHK'ye çok sert tepki
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26 Şubat 2025 21:24
Trabzonspor, Rizespor maçının devre arasında Merkez Hakem Kurulu'na yönelik çok sert bir açıklama yayımladı.

"Merkez Hakem Kurulu, sıfırı tüketmiştir!" başlığı ile yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
 "Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı.

'MİLLİ GÜVENLİK SORUNU'

Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik.

Öyle ki; yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu.

Bu anlar, hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti.

HACIOSMANOĞLU'NA ÇAĞRI

Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var.

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!"


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