Trabzonspor'dan 10 numaraya tecrübe takviyesi!

Trabzonspor, Ajax ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki merkez orta saha Davy Klaassen'in menajeri ile masaya oturdu. Bordo-mavililer, Hollandalı futbolcuyu transfer etmek için resmi teklif sunacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'dan 10 numaraya tecrübe takviyesi!
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29 Nisan 2025 10:44
Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Bordo mavililerin Ajax forması giyen Davy Klaassen'ın menajeri ile temasa geçtiği ve 32 yaşındaki orta sahanın şartlarını sorduğu vurgulandı. Hollanda futbolunun yetiştirdiği önemli yeteneklerden biri olan 1.79 boyundaki futbolcu, kariyerinde Ajax dışında Everton ve Werder Bremen gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde de forma giydi.

Tecrübeli futbolcu oyun görüşü, pas kalitesi ve tecrübesiyle önemli bir rol üstlenebilir. Bir ara değeri 22 milyon euro olan Klaassen, 10 numara ve ön liberoda da oynayabiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Ajax formasıyla 32 maça çıkan oyuncu, 8 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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