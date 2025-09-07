Trabzonspor'da yeni hedef Sterling

Trabzonspor, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala önemli bir isim için harekete geçti.
TRABZONSPOR İLGİLENİYOR
Bordo-mavililer, Chelsea'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen İngiliz futbolcu Raheem Sterling ile ilgileniyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Sterling'in Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren Sterling, Arsenal forması altında 28 maça çıktı ve 1 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. [61Saat]
