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Trabzonspor'da sözleşme fesih!

Trabzonspor, Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

calendar 12 Temmuz 2025 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2025 17:51
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'da sözleşme fesih!
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Trabzonspor'da bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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