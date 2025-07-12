Trabzonspor'da sözleşme fesih!

Trabzonspor'da bir ayrılık gerçekleşti. Bordo-mavililer, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Trabzonspor'un KAP açıklaması şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Muhammet Taha Tepe arasındaki 01.06.2025 başlangıç ve 31.05.2027 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, futbolcumuzun tahakkuk etmiş alacaklarından feragat etmesi karşılığında, karşılıklı olarak feshedilmiştir."