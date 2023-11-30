Trabzonspor'da savunma alarmı

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başladığı ilk iki maçta geçit vermeyen Trabzonspor, son haftalarda ise tam tersi bir istatistiğe sahip.
Bordo-mavililer, son üç maçta 5'i deplasman olmak üzere kalesinde 6 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın bu durum sonrası saha içinde özellikle savunmada bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.
Bordo-mavililer, son üç maçta 5'i deplasman olmak üzere kalesinde 6 gol gördü.
Abdullah Avcı'nın bu durum sonrası saha içinde özellikle savunmada bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.
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