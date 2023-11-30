Trabzonspor'da savunma alarmı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son 3 maçta yenilen 6 golün ardından savunmada değişiklik yapacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da savunma alarmı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Kasım 2023 10:54
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve başladığı ilk iki maçta geçit vermeyen Trabzonspor, son haftalarda ise tam tersi bir istatistiğe sahip.

Bordo-mavililer, son üç maçta 5'i deplasman olmak üzere kalesinde 6 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın bu durum sonrası saha içinde özellikle savunmada bazı değişikliklere gitmesi bekleniyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery