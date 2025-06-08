07 Haziran
Bosna Hersek-San Marino
1-0
07 Haziran
Andora-İngiltere
0-1
07 Haziran
Malta-Litvanya
0-0
07 Haziran
Arnavutluk-Sırbistan
0-0
07 Haziran
Avusturya-Romanya
2-1
07 Haziran
Finlandiya-Hollanda
0-2

Trabzonspor'da Sangare ısrarı!

Trabzonspor, Mamadou Sangare için teklifini 6 milyon Euro'ya yükseltti. Rapid Wien 10 milyon Euro talep ederken Fırtına son hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

calendar 08 Haziran 2025 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da Sangare ısrarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği Mamadou Sangare için şartlarını zorluyor.

2028'e kadar Rapid Wien'in oyuncusu olan 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hem fiziksel gücü hem de iki yönlü oyunu ile dikkat çekiyor.

Fatih Tekke'nin de özellikle orta sahada tempolu, fizik gücü yüksek ve pas trafiğini kontrol edebilecek futbolcuları istemesi üzerine gündeme gelen Sangare için ilk başta 5 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapılmıştı.

Avusturya ekibinin daha yüksek beklentiler içerisine girmesi üzerine 6 milyon Euro'ya çıkan Trabzonspor, Wien'in beklediği 10 milyon Euro'yu fazla buluyor. Ancak oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi çok isteyen bordo-mavililer, çıkabileceği en üst limiti içeren bir teklif hazırlığında olduğu ve tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

44 MAÇA ÇIKTI

Mamadou Sangare geçen sezon 44 resmi maçta 3388 dakika süre aldı. 3 gol-3 asistle oynadı. Ligde kart cezasından 3, sakatlıktan 2 olmak üzere 5 maç kaçırdı.



HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.