Trabzonspor'da Sangare ısrarı!

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke'nin ısrarla kadrosunda görmek istediği Mamadou Sangare için şartlarını zorluyor.
2028'e kadar Rapid Wien'in oyuncusu olan 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hem fiziksel gücü hem de iki yönlü oyunu ile dikkat çekiyor.
Fatih Tekke'nin de özellikle orta sahada tempolu, fizik gücü yüksek ve pas trafiğini kontrol edebilecek futbolcuları istemesi üzerine gündeme gelen Sangare için ilk başta 5 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapılmıştı.
Avusturya ekibinin daha yüksek beklentiler içerisine girmesi üzerine 6 milyon Euro'ya çıkan Trabzonspor, Wien'in beklediği 10 milyon Euro'yu fazla buluyor. Ancak oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi çok isteyen bordo-mavililer, çıkabileceği en üst limiti içeren bir teklif hazırlığında olduğu ve tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
44 MAÇA ÇIKTI
Mamadou Sangare geçen sezon 44 resmi maçta 3388 dakika süre aldı. 3 gol-3 asistle oynadı. Ligde kart cezasından 3, sakatlıktan 2 olmak üzere 5 maç kaçırdı.
2028'e kadar Rapid Wien'in oyuncusu olan 22 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, hem fiziksel gücü hem de iki yönlü oyunu ile dikkat çekiyor.
Fatih Tekke'nin de özellikle orta sahada tempolu, fizik gücü yüksek ve pas trafiğini kontrol edebilecek futbolcuları istemesi üzerine gündeme gelen Sangare için ilk başta 5 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapılmıştı.
Avusturya ekibinin daha yüksek beklentiler içerisine girmesi üzerine 6 milyon Euro'ya çıkan Trabzonspor, Wien'in beklediği 10 milyon Euro'yu fazla buluyor. Ancak oyuncunun transferini gerçekleştirmeyi çok isteyen bordo-mavililer, çıkabileceği en üst limiti içeren bir teklif hazırlığında olduğu ve tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.
44 MAÇA ÇIKTI
Mamadou Sangare geçen sezon 44 resmi maçta 3388 dakika süre aldı. 3 gol-3 asistle oynadı. Ligde kart cezasından 3, sakatlıktan 2 olmak üzere 5 maç kaçırdı.
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