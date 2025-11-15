Trabzonspor'da Beşiktaş GAİN öncesi hedef net

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında 16 Kasım Pazar günü namağlup lider Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak Trabzonspor'un başantrenörü Selçuk Ernak, "Rakibimizin gücü her ne olursa olsun ona göre hazırlığımızı yapar, kanımızın son damlasına kadar mutlak galibiyet hedefiyle oynarız." dedi.

Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Esenler Erokspor galibiyetleriyle sezona iyi bir başlangıç yapan bordo-mavililer, Bursaspor Basketbol, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Anadolu Efes maçlarından mağlubiyetlerle ayrıldı.

Karşıyaka ve Glint Manisa Basket maçlarıyla son iki haftayı galibiyetle kapatan Karadeniz ekibi, yarınki Beşiktaş GAİN maçından da taraftarının desteğiyle galip ayrılmayı hedefliyor.

Başantrenör Selçuk Ernak, AA muhabirine, iyi bir ekip olduklarını, her maçı kazanabileceklerini söyledi.

Lige iyi başlangıç yapmalarına rağmen kısa bir bocalama dönemi geçirdiklerini dile getiren Ernak, "Bu dönemden sonra da takımımıza kadroda belli müdahaleleri yaptık. İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüz tecrübeli bir oyun kurucuyla işin fiziksel yönünde bize katkıda bulunabilecek bir oyuncu ekledik. Bunun hemen arkasından da Karşıyaka ve Manisa deplasmanlarında oynadığımız iki maçı kazandık." diye konuştu.

- "Takımımızın arkasında durmamız gerekiyor"

Ernak, ligde ilk devre bitene kadar zorlu karşılaşmalar oynayacaklarını vurgulayarak, "Ben takımın sürecinden, şu ana kadar gösterdiği gelişiminden ve takım olma halinden memnunum. Bizim bu sürece güvenip, takımımızın arkasında durmamız gerekiyor. Önemli olan sonunda hedeflenen yerlerde bitirmek." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş GAİN maçının sert ve zor geçeceğini ifade eden Ernak, şöyle devam etti:

"Beşiktaş namağlup geliyor. Bence şu an Beşiktaş EuroCup'ın da Türkiye liginin de en formda takımı. Her sene kurdukları iskeletin üzerine yaptıkları müdahalelerle bir iki adım kalitelerini ileriye taşımış, iyi çalışmış karakterli bir takım. Çok sert, baskı yapan, oynayan ve rolleri çok netleşmiş bir takım. Bizi de takip edenler gayet iyi biliyor ki mümkün olduğu kadar fiziksel ve sert oynamaya gayret eden bir takımız."

Ernak, taraftarın desteğiyle maçın çok daha güzel olacağını dile getirerek, "Evimizde rakibimizin gücü her ne olursa olsun, taraftarın desteğiyle geri adım atmayan, her maça ortak olabilecek bir Trabzonspor yaratmaya çalışıyoruz ki yarın öbür gün burası da gelen rakip takımların galibiyet almayı çok ümit etmedikleri bir yer olsun." diye konuştu.

Özellikle iç sahada her maçı galibiyetle geride bırakmak istediklerini belirten Ernak, "Rakibimizin gücü her ne olursa olsun ona göre hazırlığımızı yapar, kanımızın son damlasına kadar mutlak galibiyet hedefiyle oynarız." ifadelerini kullandı.

- Dorukhan Engindeniz: "Kendi evimizde her maçı kazanmak için çıkıyoruz"

Bordo-mavili takımın oyun kurucularından Dorukhan Engindeniz ise Beşiktaş'a saygı duyduklarını ama galibiyet için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Dorukhan, çekişmeli bir maç oynayacaklarına işaret ederek, "Bu sene 7'de 7 ile geliyorlar bize. Bu seneki hedeflerimiz play-off takımı olmak, iyi yerlerde bitirmekse, kendi evimizde her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Umarım pazar günü dolu tribünler önünde kazanan taraf biz oluruz. Zor bir maç olacağını, çekişmeli bir maç olacağını şimdiden söyleyebilirim." dedi.

Beşiktaş'ın namağlup olmasının kendilerini daha da motive ettiğini aktaran Dorukhan, şunları kaydetti:

"Taraftarların burayı doldurması, onların desteği bize ayrı bir motivasyon oluyor. Gerçekten güzel de bir salonumuz var. Tribün dolduğu zaman burada baskıyı hissettirebiliyorlar. Anadolu Efes maçında onu hissettirdiler. Aslında o maçta da şanssız bir mağlubiyet aldık. Kazanmamız gereken bir maçtı. O maçların mağlubiyetlerini Beşiktaş tarzı takımları yenerek telafi edebileceğimizi düşünüyorum."