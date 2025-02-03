Trabzonspor'da 8 numara arayışı!

Trabzonspor, 8 numara transferi için Dinamo Moskova'dan Jorge Carrascal ve Charleroi'den Adem Zorgane'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'da 8 numara arayışı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 11:53

Trabzonspor, Jose Sosa ve Marek Hamsik'in takımdan ayrılmasından sonra merkez orta saha pozisyonundaki boşluğu bir türlü dolduramadı.

Bu mevkide birçok farklı ismi deneyen ancak beklediği verimi alamayan bordo-mavililer, kolları sıvamış durumda. Jorge Carrascal ismi de ön plana çıktı. Ancak oyuncunun Dinamo Moskova'da kalmak istemesi, fren yapılmasına neden oldu.

Gündemdeki diğer futbolcu ise Adem Zorgane oldu. Belçika ekiplerinden Charleroi'nin takım kaptanı olan 25 yaşındaki Cezayirli oyuncu için Trabzonspor, fiyat araştırmasına başladı.

PERFORMANSI

Zargone bu sezon 25 maçta 1 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery