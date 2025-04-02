Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda ise Belçikalı Nathan Verboomen oturacak. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.
Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda ise Belçikalı Nathan Verboomen oturacak. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.
Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.
Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.