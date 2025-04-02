Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi ağırlayacak.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor - Bodrum FK: 11'ler
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02 Nisan 2025 16:47
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek.

Papara Park'ta saat 17.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. VAR koltuğunda ise Belçikalı Nathan Verboomen oturacak. Mücadele, A Spor ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar Saatçı, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Musah, Fredy, Bardhi, Seferi, Okita, Gökdeniz



Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Sipay Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor.

Turu geçen takım, Beşiktaş-Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak.

Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Anthony Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

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