Trabzonspor: "Ahlaksızlık yapmayın"

Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldikleri maçın devre arasında hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşım yaptı.

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Trabzonspor: 'Ahlaksızlık yapmayın'
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12 Ocak 2025 17:02
Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Bordo mavili takım, devre arasında hakem kararlarına tepki gösterdiği bir paylaşımda bulundu.

Bordo mavili takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz sahada rol yapmıyoruz! Siz de masada ahlaksızlık yapmayın!" ifadelerini kullandı.

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