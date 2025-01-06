Trabzon'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür

Teşekkürler



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a kulübümüze ve şehrimize yönelik kıymetli destekleri için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.



Trabzonspor Kulübü'nün gelecek yıllarına damga vuracak projelerinden biri için Akyazı'da yer alan 177 bin metrekarelik… pic.twitter.com/bNDH0dYWxH



— Trabzonspor (@Trabzonspor) January 6, 2025