Torrent'ten Van Aanholt'a yeni görev!

Domenec Torrent, Galatasaray 'a ısındıkça oyun planında güncellemeler yapmaya devam ediyor.



Bazı oyuncular üzerinde özellikle ısrar eden İspanyol hoca, Aanholt'u da yeniden kazanmanın sevinci içinde...



Hollandalı futbolcu, Rizespor maçında hücuma yaptığı katkı ve attığı 2 golle dikkat çekerken, Torrent öğrencisinden daha da fazla verim almanın planını yapıyor.



Rakip savunma dengesini bozacak!



Tecrübeli futbolcu, tıpkı Guardiola'nın Manchester City'de yaptığı gibi, klasik bir sol bekten ziyade çizgide kalmayıp, takım hücuma kalktığında orta sahaya geçerek ataklara destek sağlayacak.



Savunma dengesini bozacak Torrent, Aanholt'tan sık sık rakip ceza sahasına toplu-topsuz koşu yaparak savunma dengesini bozmasını istiyor.



Tecrübeli hoca böylece, defansif zaafları olmasına rağmen Aanholt'un hücumdaki etkisini ön plana çıkararak, takım adına en iyi katkıyı elde etmeye çalışacak.



