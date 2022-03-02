Torrent: "Sana ihtiyacım var Morutan!"

Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da 2 haftadır kadroya alınmayan Olimpiu Morutan, yeniden rotasyona dahil edilecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Torrent: 'Sana ihtiyacım var Morutan!'
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02 Mart 2022 10:40
Galatasaray'da 2 haftadır kadroya alınmayan Olimpiu Morutan, yeniden rotasyona dahil edilecek.

Torrent'in özel olarak Morutan ile ilgilendiği ve Rumen oyuncuya, "Sana ihtiyacım olacak. Her zaman oynayacakmış gibi hazır olmalısın. Çok yeteneklisin ancak çok çalışmalısın" dediği öğrenildi.

Olimpiu Morutan, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.

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