Torreira'ya çok yaradı: İlkay Gündoğan!

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, üzerine koyarak devam ediyor. İlk geldiğinde savunma yönüyle ön planda görünen Uruguaylı oyuncu geçen sezonla birlikte hücumda da aksiyon almaya başladı.
İLKAY'IN GELİŞİ RAHATLATTI
Bu sene İlkay Gündoğan gibi bir lider futbol aklının sağında solunda önünde olması onu çok farklı bir kimliğe soktu.
İLERİYE DAHA RAHAT ÇIKIYOR
Oyunun iki yönünü de başarılı bir şekilde oynamaya devam eden Torreira, arkasında Lemina olduğunda onun güvencesiyle ileride daha rahat çıkabiliyor.
PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, bir gol ve iki asistlik katkıda bulundu.
