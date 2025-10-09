09 Ekim
Finlandiya-Litvanya
2-1
09 Ekim
Faroe Adaları-Karadağ
4-0
09 Ekim
Beyaz Rusya-Danimarka
0-6
09 Ekim
İskoçya-Yunanistan
3-1
09 Ekim
Malta-Hollanda
0-4
09 Ekim
Avusturya-San Marino
10-0
09 Ekim
Güney Kıbrıs-Bosna Hersek
2-2
09 Ekim
Çek Cumhuriyeti-Hırvatistan
0-0
09 Ekim
Burundi-Kenya
0-1
09 Ekim
Malavi-Ekvator Ginesi
0-0ERT
09 Ekim
Liberya-Namibya
3-1
09 Ekim
Mozambik-Gine
1-2
09 Ekim
Bostvana-Uganda
0-1
09 Ekim
Somali-Cezayir
0-3

Torreira'ya çok yaradı: İlkay Gündoğan!

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, İlkay Gündoğan'ın takıma katılmasıyla farklı bir kimliğe büründü.

calendar 09 Ekim 2025 07:59 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 09:38
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, üzerine koyarak devam ediyor. İlk geldiğinde savunma yönüyle ön planda görünen Uruguaylı oyuncu geçen sezonla birlikte hücumda da aksiyon almaya başladı.

İLKAY'IN GELİŞİ RAHATLATTI

Bu sene İlkay Gündoğan gibi bir lider futbol aklının sağında solunda önünde olması onu çok farklı bir kimliğe soktu.

İLERİYE DAHA RAHAT ÇIKIYOR

Oyunun iki yönünü de başarılı bir şekilde oynamaya devam eden Torreira, arkasında Lemina olduğunda onun güvencesiyle ileride daha rahat çıkabiliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan Uruguaylı oyuncu, bir gol ve iki asistlik katkıda bulundu. 

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
