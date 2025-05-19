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Torreira: "Bir takımdan fazlasıyız"

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Mayıs 2025 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Torreira: 'Bir takımdan fazlasıyız'
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Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, şampiyonluğun ardından bir paylaşımda bulundu.

Torreira, paylaşımında, "Bir takımdan daha fazlasıyız, biz bir aileyiz. Birlikte çalıştık, acı çektik ve kutladık. Bugün, her şeyin buna değdiğini söyleyebiliriz. Biz şampiyonuz! Bu yolculuğun parçası olan herkese teşekkürler. Kendimize inandığımız için şampiyon olduk." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı orta saha oyuncusunun bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.


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