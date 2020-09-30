TOFAŞ'ın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarının programı belli oldu

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk müsabakasını 20 Ekim Salı günü Bursa'da Çekya temsilcisi ERA Nymburk ile oynayacak.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle format değişikliğine gidilen ligde 2020-2021 sezonu grup maçları takvimi belli oldu.TOFAŞ, Çekya'dan ERA Nymburk, Fransa'dan JDA Dijon ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden Keravnos ile B Grubu'nda yer alıyor.Yeni format gereği takımlar, normal sezonda 3'ü iç sahada ve 3'ü de deplasmanda olmak üzere 6 maça çıkacak.Gruplarında ilk 2 sırayı alacak ekipler, isimlerini son 16 turuna yazdıracak.20 Ekim Salı: TOFAŞ-ERA Nymburk3 Kasım Salı: Keravnos-TOFAŞ18 Kasım Çarşamba: TOFAŞ-JDA Dijon16 Aralık Çarşamba: JDA Dijon-TOFAŞ6 Ocak 2021 Çarşamba: TOFAŞ-Keravnos19 Ocak 2021 Salı: ERA Nymburk - TOFAŞ