TOFAŞ gövde gösterisi yaptı!

TOFAŞ, sahasında konuk ettiği SIG Strasbourg'u 93-71'lik skorla devirerek

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TOFAŞ gövde gösterisi yaptı!
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31 Ocak 2024 23:46
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 2. hafta maçında TOFAŞ Erkek Takımı, konuk ettiği Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u 93-71 yendi.

TOFAŞ grubundaki ilk galibiyetini elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Luis Castillo Larroca (İspanya), Saverio Lanzarini (İtalya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz 10, Winston 9, Prewitt 3, Homesley 13, Tolga Geçim 9, Denmon 13, Ege Demir 8, O'Brien 14, Sakic 3, Wiley 11

SIG Strasbourg: Booth 22, Brooks 4, Lacombe 11, Invernizzi 3, Hooker 12, Maille 2, McGee 9, Akin 6, Pietrus 2

1. Periyot: 29-15

Devre: 53-35

3. Periyot: 72-50

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