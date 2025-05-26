TJ Shorts, Panathinaikos ile yüksek değerli sözleşmeye imza atıyor

Panathinaikos, Paris Basketball'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Amerikalı oyun kurucu TJ Shorts'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.



EuroLeague'de maç başına 19 sayı ve 7.3 asist ortalamalarıyla oynayan Shorts'un, Yunan ekibiyle yıllık 2.5 milyon euro değerinde en az iki sezonluk bir sözleşme imzalaması bekleniyor.



Bu anlaşma, Shorts'u Avrupa'nın en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline getirecek.



