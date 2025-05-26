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TJ Shorts, Panathinaikos ile yüksek değerli sözleşmeye imza atıyor

Panathinaikos, Paris Basketball'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Amerikalı oyun kurucu TJ Shorts'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 26 Mayıs 2025 15:14
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
TJ Shorts, Panathinaikos ile yüksek değerli sözleşmeye imza atıyor
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Panathinaikos, Paris Basketball'da gösterdiği etkileyici performansla dikkat çeken Amerikalı oyun kurucu TJ Shorts'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

EuroLeague'de maç başına 19 sayı ve 7.3 asist ortalamalarıyla oynayan Shorts'un, Yunan ekibiyle yıllık 2.5 milyon euro değerinde en az iki sezonluk bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu anlaşma, Shorts'u Avrupa'nın en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline getirecek.


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