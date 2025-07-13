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Tire 2021 FK'da Ufuk Uysal tamam, transfer başladı

TFF 3. Lig ekiplerinden Tire 2021 FK, teknik direktörlük koltuğuna Ufuk Uysal'ı getirdi ve transfer çalışmalarına başladı.

calendar 13 Temmuz 2025 13:26
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tire 2021 FK'da Ufuk Uysal tamam, transfer başladı
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Kulüp yönetimi Özkan Karadaş'a resmen devredilen 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Tire 2021 FK teknik direktörünü belirleyip, transferin startını verdi.

Daha önce sportif direktörlük görevine Hüseyin Sungur'u getiren Tire ekibi teknik direktörlük için Ufuk Uysal ile anlaşmaya vardı.

Kariyerinde 68 Aksaray Bld, Ayvalıkgücü Belediyespor, Şile Yıldızspor, Ünye 1957, Çorlu 1947, Silifke Belediyespor kulüplerinde teknik direktörlük görevlerinde bulunan Uysal'ın yarın sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı ekip iç transferde de Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Musa Yüksel'le yeniden anlaştı.
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